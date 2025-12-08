Abren inscripción para Maestría en la Unach

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) invita a profesionales interesados en fortalecer sus capacidades analíticas y de investigación, a participar en la Convocatoria de Ingreso 2025 de la Maestría en Ciencias Económicas (MCE).

Un programa con enfoque en política económica y desarrollo del sector público, diseñado para formar especialistas capaces de responder a los desafíos económicos actuales con visión crítica y formación de excelencia.

Registro

De acuerdo a la convocatoria, el registro y envío de los documentos digitales vence el día 3 de enero, por lo que deberán comunicarse para mayores informes a los números 967-678-26-84 y 967-678-03-61, de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, con sede en San Cristóbal de Las Casas.

También pueden acudir a las instalaciones de la citada unidad académica que se ubican en avenida Presidente Obregón, sin número, colonia Revolución Mexicana, donde podrán tener más datos sobre este posgrado que se imparte en modalidad escolarizada, con una duración de cuatro semestres.

Las personas aspirantes al programa de la MCE deberán presentar y cargar de manera digital a la plataforma que se indica en la convocatoria que se puede consultar, https://dgip.unach.mx/index.php/component/k2/item/567-maestria-en-ciencias-economicas-registro-y-envio-de-documentos-digital-hasta-el-3-de-enero-de-2026, los documentos requeridos.

Proceso de evaluación

Se contempla que el proceso de evaluación de expedientes se desarrolle del 5 al 9 de enero de 2026, el examen de conocimiento el 12 de enero, la entrevista de aspirantes los días 14 y 15 de enero y la publicación de resultados el 21 de enero.