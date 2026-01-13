Abren más de 20 talleres artísticos para todos

El Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) inició el semestre enero–junio con una amplia oferta de talleres de música, artes visuales y escénicas, con costos accesibles y algunos totalmente gratuitos, dirigidos a infancias, jóvenes, adultos y adultos mayores.

La directora del ITAC, Gabriela Abarca, explicó que los talleres se imparten en sedes como la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, la Casa de la Cultura de Terán, el Rincón del Arte y el Museo de la Marimba, entre otros espacios que forman parte del ITAC.

Cada una de estas áreas abre talleres semestrales que culminan con una clausura al final del periodo.

Destacó que la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero concentra la mayor oferta, con más de 20 talleres dirigidos a infancias, juventudes, personas adultas y adultos mayores.

Disciplinas disponibles

Entre las disciplinas disponibles se encuentran música, violín, guitarra, canto y coro, artes visuales como grabado, pintura y acuarela, así como artes escénicas que incluyen teatro y diversas expresiones de danza.

En el caso del Museo de la Marimba, señaló que se ofrecen talleres especializados de este instrumento emblemático de Chiapas, en niveles básico, intermedio y avanzado, consolidándose como un espacio clave para la formación musical y la preservación de la identidad cultural.

Además, subrayó que los talleres cuentan con costos accesibles, ya que las cuotas de recuperación no superan los 300 pesos mensuales y, en algunos casos, son totalmente gratuitos, dependiendo del espacio y la disciplina.

“Son talleres pensados para toda la familia, con opciones muy accesibles para que más personas puedan acercarse al arte y la cultura”, afirmó.

Finalmente, indicó que durante el cierre del año pasado el ITAC atendió a más de 500 personas inscritas en talleres en sus distintas sedes, de las cuales alrededor de 200 participaron únicamente en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero.

Las inscripciones permanecen abiertas y las personas interesadas pueden consultar la página oficial del instituto para obtener información detallada y solicitar su registro en el taller de su preferencia.