Abren más plazas para policías de SCLC

Después de una pasada convocatoria donde la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas ofertó sesenta plazas como personal operativo, la institución ha lanzado una nueva convocatoria con espacio para 37 personas.

El 25 de febrero será la fecha máxima para que las y los interesados lleven la documentación necesaria al departamento de recursos humanos de la institución. Los resultados se darán tres días después, el 28 de febrero.

Un día después, el primero de marzo, las personas aprobadas causarán alta, esto por la necesidad del servicio. Al igual que en la pasada convocatoria, se señala que esta alta será anterior a aprobar las evaluaciones hechas por el centro estatal de control de confianza certificado.

Comisión

La convocatoria indica que todos los trámites que realizarán las personas interesadas son gratuitos. De no ser así, la situación se tiene que denunciar ante la Comisión de Honor y Justicia, misma que será la encargada dar los resultados del proceso.

Las personas interesadas deberán tener una edad de entre 18 y 35 años, tendrán que contar con disponibilidad de horario, además de no haber pertenecido a alguna corporación policial, ya sea las Fuerzas Armadas o empresa de seguridad. En caso contrario, se debe demostrar que la baja fue de carácter voluntario.