Abren nuevas puertas para prácticas profesionales

La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Anticorrupción, promoverán acciones conjuntas en beneficio de la comunidad universitaria y personal de esta dependencia estatal, elaborando proyectos, investigaciones conjuntas, diplomados, congresos, capacitación y talleres, así como el servicio social y prácticas profesionales de las y los estudiantes a través de la firma de un Convenio General de Colaboración.

Dicho acuerdo establece las bases y mecanismos de colaboración, para la realización de acciones de interés y beneficio mutuo, relacionadas con el desarrollo de actividades académicas, culturales, científicas, tecnológicas, de extensión, investigación y de vinculación, que contribuyan al logro de sus respectivas misiones y visiones de desarrollo institucional, en el ámbito de sus atribuciones y con base en el marco normativo que las rige.

Generación de soluciones

Luego de signar este acuerdo, el rector Oswaldo Chacón Rojas afirmó que una universidad pública tiene la obligación de coadyuvar para generar soluciones a los distintos problemas en la región, y el combate a la corrupción, uno de los temas que más lacera a la sociedad, por lo que la Unach tiene un profundo compromiso con esta agenda.

Al tiempo de poner a la disposición los elementos y la infraestructura humana universitaria para coadyuvar en las actividades y tareas formativas de promoción y difusión, aseguró que este es un tema en el que toda la sociedad debe involucrarse para lograr un cambio efectivo y de beneficio para toda la sociedad.

En este marco, el encargado de este despacho, Jesús Antonio Guillén Gordillo, aseguró que este convenio será de mucha utilidad para el Sistema Anticorrupción, pero también para los ciudadanos, dado que de este se derivarán muchas acciones específicas que ya se encuentran trabajando en conjunto.

Beneficios

El mencionado convenio servirá para desarrollar de manera conjunta proyectos de investigación; así como en materia de tecnologías de la información y comunicación (TIC), promover la organización de cursos, talleres, seminarios y conferencias, de interés para ambas partes, además de permitir la realización del servicio social y las prácticas profesionales a estudiantes universitarios que cuenten con los créditos requeridos, en programas específicos autorizados por ambas instituciones.