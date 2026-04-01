Abren nuevos espacios de consulta médica

Con el objetivo de prestar servicio de atención a la salud física y mental de la comunidad universitaria del Campus III de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), con sede en San Cristóbal de Las Casas, se inauguraron las instalaciones del consultorio universitario de Salud Unach y la Tienda Unach.

Dicho establecimiento cuenta con consultorios de primer contacto, servicios de primeros auxilios, atención nutrimental y atención psicológica, donde estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria podrán ser atendidos y canalizados a las instancias pertinentes de la forma debida.

En este mismo espacio, la Tienda Unach busca elevar la identidad de la comunidad ocelote, a través de la venta de artículos de uso diario, uso escolar, ropa, accesorios y artículos académicos que muestran el orgullo universitario, basados en los colores y logotipos de la máxima casa de estudios de las y los chiapanecos.

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas expresó el agradecimiento a nombre de todos los universitarios al sistema DIF Chiapas, por las facilidades otorgadas para contar con estos espacios.

Refirió que contando con el apoyo del DIF estatal y después de distintas gestiones, se logró el establecimiento de estos servicios, que buscan beneficiar a más de tres mil universitarios que forman parte de este Campus.

Trabajo conjunto

Al respecto, la señora Sofía Espinoza Abarca, esposa del gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó que estas instalaciones son un ejemplo de cómo el trabajo conjunto y comprometido de las instituciones, pero sobre todo de las personas, dan buenos frutos, los cuales ayudan a construir una sociedad más justa e igualitaria.

Asimismo, la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco, comentó que esto es un logro compartido entre el sistema DIF, el ayuntamiento y la universidad, que conjugaron esfuerzos para poder prestar este servicio en las instalaciones de la Delegación Regional V Altos.