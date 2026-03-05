Abren plazas para tránsito municipal en SCLC

El Ayuntamiento de San Cristóbal abrió una convocatoria en la que se ofertan diez plazas para incorporarse como personal operativo en la dirección de tránsito municipal.

Los interesados deberán tener entre 18 a 35 años de edad, y para el caso de las mujeres se requiere una estatura mínima de 1.55, mientras que en hombres el mínimo es de 1.65.

Del mismo modo, se solicita tener los estudios mínimos de educación media superior, además de tener la cartilla militar liberada para el caso de los varones.

Las personas interesadas deberán firmar consentimiento para someterse a las evaluaciones de control y confianza, así como carta aceptación de los riesgos que implican las evaluaciones de rendimiento físico y el proceso de formación.

Recepción de documentos

La recepción de documentos y la verificación de datos estará disponible del 3 al 25 de marzo, y los resultados se darán a conocer el 29 de este mismo mes, y como ha sucedido en convocatorias pasadas, los seleccionados causarán el primero de abril.

Pese a que explican que esto se debe a la necesidad del servicio, también señalan que en caso de no pasar las evaluaciones del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, se dará baja inmediata.