Abren queja por presuntas carencias en Isstech

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH Chiapas) radicó de oficio el expediente de queja CEDH/0987/2026 por presuntas deficiencias en las condiciones en que se brindan los servicios médicos en el Hospital Vida Mejor de Tuxtla Gutiérrez. La autoridad señalada es el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech).

El organismo informó que la queja deriva de diversos señalamientos realizados por personal de enfermería del hospital, difundidos a través de redes sociales.

De acuerdo con la información difundida, los hechos podrían estar relacionados con una presunta prestación indebida del servicio público.

También se advierte la posible ausencia o carencia de materiales, insumos e instrumentos necesarios para garantizar una adecuada atención médica.

Ante estos señalamientos, la CEDH Chiapas inició las actuaciones correspondientes dentro del ámbito de sus atribuciones. El organismo actúa con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, máxima publicidad, respeto al debido proceso y protección de los derechos humanos.