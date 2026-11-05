Abren registro para el Programa Especial de Energía

Las y los productores de Chiapas y del resto del país ya se pueden inscribir y reinscribirse al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola (PEUA), correspondiente al ejercicio fiscal 2027, para recibir el subsidio a la cuota energética durante el próximo año.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba Jazmín López Gutiérrez, dio a conocer que las y los productores que están activos en el padrón del PEUA 2026 y hayan realizado su trámite de inscripción, reinscripción o reincorporación, con su expediente debidamente integrado y actualizado, quedarán inscritos automáticamente.

Puntos de atención en Chiapas

En Chiapas las y los productores pueden inscribirse o reinscribirse en las ventanillas de atención en los Distritos de Desarrollo Rural, ubicados en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Villaflores, Pichucalco, Palenque, Motozintla, Tapachula, Tonalá y Selva.

También pueden hacerlo en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), en Tuxtla Gutiérrez, Tecpatán, Cintalapa, Venustiano Carranza, San Cristóbal de Las Casas, Altamirano/Oxchuc, Chenalhó, Comitán, Trinitaria, San Gregorio, Las Margaritas, Villaflores, Villa Corzo, Pichucalco, Juárez, Tapilula, Bochil y Simojovel, entre otros.

Entre tanto, quienes hayan concluido la vigencia de sus títulos de concesión de aguas nacionales y hayan presentado oportunamente la solicitud de prórroga y no cuenten con una resolución, podrán solicitar su reinscripción mediante la presentación del comprobante de ingreso del trámite correspondiente.

Esta disposición también aplica para los sujetos productivos que hayan solicitado su adhesión a los decretos de regularización emitidos por la Conagua, incluidos los publicados el 28 de octubre de 2025 y el 15 de julio de 2026, así como a las resoluciones anteriores que resulten aplicables.