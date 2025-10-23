Abrir DiDi abona a competencia sana

“Que ahora los taxistas concesionados tengan la oportunidad de incorporarse a la plataforma DiDi, tanto en Tuxtla Gutiérrez como en Tapachula, generará una competencia más sana para el sector”, dijo Julio César Moreno Méndez, gerente de la plataforma Eiby.

No obstante, enfatizó que también será necesario que el gremio busque mecanismos que permitan mejorar o renovar las unidades para ofrecer un mejor servicio.

Contexto

Fue este martes que el gobierno local anunció el proyecto DiDi Taxi en Chiapas, con el propósito de que el gremio pueda mejorar sus ingresos a través de herramientas tecnológicas.

Moreno Méndez reconoció la decisión que tomaron las autoridades, particularmente, de la Secretaría de Movilidad y Transporte que dirige Albania González Pólito.

“Fue algo que los concesionarios estábamos esperando hace ya mucho tiempo. La ley es clara, bienvenidas todas las plataformas, siempre y cuando se tome en cuenta los concesionados”, enfatizó.

Quieren apoyos

Ahora será importante, refirió el líder del sector, que las instancias gubernamentales puedan liberar algún fideicomiso para que los transportistas encuentren una fuente de financiamiento y lleven a cabo la remodelación de la flotilla vehicular.

Explicó que el tema no es menor debido a que son altos los intereses que se cobran al momento de comprar un vehículo, a veces se llega a pagar hasta el doble del precio original, sobre todo, cuando se sacan financiados.

El líder del sector transporte comentó que los usuarios están esperando que exista una sana competencia y avanzarán quienes ofrezcan un mejor servicio, sea Uber, Eiby o DiDi.

Lo que ahora está haciendo parte del gremio, explicó, es la elaboración de un escrito para pedir un espacio con la titular de Transporte y conocer con mayor detalle la forma en que operará la plataforma con los taxistas concesionados.

Mayor recurso

También buscarán algún acercamiento con el titular del Poder Ejecutivo Estatal para que se hagan los planteamientos sobre la puesta en marcha de programas y que el gobierno sea garante para que se puedan obtener financiamientos.

“Tendríamos que buscar un esquema para que el concesionado por ningún motivo pueda quedar mal con el pago de sus letras”. Remarcó que los taxistas tienen la intención de sumarse en caso de que haya una propuesta de renovación de carros con el apoyo de las autoridades.