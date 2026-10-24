Abrirá Puente Rizo de Oro al tránsito en noviembre

El Puente Rizo de Oro, ubicado en Chiapas, será abierto al tránsito a principios de noviembre, informó Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quien señaló que la obra se encuentra en las últimas etapas de construcción.

Durante el VIII Seminario Internacional de Puentes de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, el funcionario federal destacó que la estructura cuenta con un diseño en arco metálico, características que la convierten en la primera de su tipo en el país.

"Estamos ya en las últimas etapas, se estará abriendo a principios de noviembre", declaró, sin precisar una fecha exacta para el inicio de la circulación vehicular.

Obra estratégica

El puente es considerado una obra estratégica para mejorar la conectividad de las comunidades de esta región de Chiapas, al facilitar el traslado de personas y mercancías.

El pasado dos de septiembre, mediante el comunicado 164-2026, la SICT informó que la calzada ya estaba terminada y que el proyecto registraba un avance físico de 96.12 por ciento.

En ese momento, la dependencia federal estimaba concluir los trabajos a finales de octubre, aunque aún estaban pendientes el colado de la losa de concreto y la colocación de la carpeta asfáltica.

La infraestructura tiene una longitud total de 2.1 kilómetros, integrada por 405 metros de estructura principal y 1.7 kilómetros de accesos. Para su construcción se destinó una inversión de mil 810.8 millones de pesos.

Los trabajos comenzaron en 2023 y, de acuerdo con la dependencia federal, han generado cinco mil 715 empleos.