Abrirán 25 nuevos Telebachilleratos

Para el ciclo escolar 2026-2027 serán abiertos 25 nuevos telebachilleratos comunitarios en Chiapas, lo que va a permitir incidir en la alta demanda actual en el nivel medio superior y combatir el rezago educativo. Actualmente en el territorio estatal hay 49 planteles de Cecytech y 232 telebachilleratos comunitarios.

Lo anterior lo dio a conocer Luis Guadalupe Morales Ángeles, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas (Cecytech) y coordinador estatal de los Telebachilleratos comunitarios, quien destacó el respaldo del gobernador en estas acciones.

Manifestó que la forma más efectiva de combatir la deserción escolar, un problema que continúa presentándose en algunas comunidades, como en la zona de Los Altos, es hacer que los jóvenes se interesen en la escuela, que vean que lo que van a aprender les va servir para resolver problemas de su entorno.

Un método de trabajo es la realización de proyectos, hasta ahora ha dado buenos resultados. “Las y los estudiantes que elaboran un proyecto se olvidan de ver o hacer cosas en internet que no le benefician y se interesan en la investigación, no se alejan de la escuela”.

Compromiso

Lógicamente esto requiere compromiso de las autoridades, de los directivos y sobre todo de los docentes, para mantener la atención de los jóvenes y que no dejen la escuela.

Reiteró que una de las regiones con mayor deserción es Los Altos, principalmente por la migración, ya que los jóvenes, al cumplir la mayoría de edad, buscan viajar a Estados Unidos con visa de trabajo una o dos veces al año.

Con ellos van a emplear una nueva estrategia a partir del próximo semestre y es otorgarles certificaciones de competencias laborales, es decir, no solo tendrán su certificado de estudios, con ambos documentos tendrá mejores oportunidades.