Abrirán en la Unich doctorado y maestría

La Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), con sede en San Cristóbal, impartirá una maestría en Educación y Paz y un doctorado en Interculturalidad y Pensamiento de los Pueblos Originarios, informó su rector, Javier López Sánchez.

“Esto es algo novedoso y un gran logro, no ha habido antes una experiencia así y la vamos a iniciar en la Unich”, dijo en entrevista el rector.

Sobre el doctorado señaló que “los pueblos originarios tenemos pensamiento, filosofía, pero no están sistematizados, sino que están en la vida, en cada persona y en las comunidades”.

Inicio de actividades

López Sánchez manifestó que la maestría y doctorado posiblemente inicie en agosto del año próximo o quizás antes porque ya está autorizado. “Falta formalizar la búsqueda de académicos y académicas que se encarguen de esas carreras y añadió que en su momento van a emitir la convocatoria. Hay muchos interesados, no solo de Chiapas y México, sino América Latina y eso es lo novedoso”.

Reiteró que “esto es un gran logro por el trabajo con las académicas y los académicos. Desde que llegué a la rectoría (hace cerca de un año) planteé la necesidad de crear una maestría en Educación para la Paz y un doctorado en Interculturalidad y Pensamiento de Pueblos Originarios”.

Otras actividades

Javier López también informó que en el contexto del congreso de agricultura sostenible que se realizó la semana pasada iniciaron formalmente en la Unich “las funciones de la casa de la sabiduría de los pueblos originarios”.

Precisó que tuvieron un intercambio de experiencias y de conocimientos de las sabias y sabios de los pueblos originarios con académicos de diferentes universidades de México y otros países.

Explicó que los estudiantes de esa institución estarán en la casa de sabiduría discutiendo las carreras. Por ejemplo, en medicina escucharán lo que digan las sabias y los sabios sobre la medicina de los pueblos originarios. Y así será en las otras como derecho y agroecología, por mencionar algunas.