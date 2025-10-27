Abrirán muestra “Un cielo sin fronteras Rosario Castellanos”, en Comitán

La exposición fotográfica “Un cielo sin fronteras Rosario Castellanos, Archivo Inédito”, será inaugurada este miércoles 29 de octubre a las 18:00 horas en el Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos, en el marco del XXV Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos Pluricultural 2025.

La muestra visual permitirá que visitantes conozcan el patrimonio histórico y cultural de la vida y obra de Rosario Castellanos, a través de la apreciación estética de las fotografías pertenecientes a la colección Gabriel Guerra Castellanos.

Centenario de su natalicio

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) en coordinación con el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, presentarán las piezas fotográficas de la autora en el centenario de su natalicio.

“Un cielo sin fronteras Rosario Castellanos, Archivo Inédito”, se integra de ediciones originales de libros, selección de audios y otros materiales audiovisuales bajo resguardo de la Universidad Autónoma de México.

Con este acervo se retrata a la escritora, poeta y narradora, e invita a lectores y lectoras a recorrer la vida de Castellanos, además de apreciar la creatividad poética e intelectual de una de las escritoras más importantes del siglo XX, y quien desde los años 50’s se convirtió en un referente del pensamiento feminista.