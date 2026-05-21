Abrirán nueva sede para enseñanza del idioma inglés

Para atender a por lo menos 100 estudiantes más en el Programa Infantil Chiapaneco de Inglés (PICHI) y del Proyecto Especial Sabatino de Idiomas para Certificación (PESIC) de su Centro de Lenguas, la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) habilitará una nueva sede al oriente de la capital chiapaneca.

De acuerdo con la rectora de la universidad, Fanny López Jiménez, será en la Facultad de Música donde se habilite un espacio con el objetivo de ampliar la matrícula de ambos programas.

Será a partir del próximo ciclo escolar julio-diciembre 2026, cuando comiencen a recibir en esas instalaciones, ubicadas en el Campus Universitario, sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, a las y los estudiantes que deseen prepararse en el aprendizaje de los idiomas inglés y/o francés.

Convocatoria

Estos servicios los ofrece la universidad para impulsar una educación integral y de calidad a las y los estudiantes, así como a la población en general, por lo que para futuros ciclos escolares buscarán el incremento de la matrícula en esa nueva sede, del cual en próximos días será publicada la convocatoria.

De esta forma podrá elegirse la opción más adecuada a las necesidades de padres y alumnos, ya que la sede Tuxtla Poniente, ubicada en Ciudad Universitaria del libramiento Norte, continuará operando de forma ordinaria y con los mismos servicios.

Recordó que en coordinación con el Ayuntamiento de Ocozocoautla, el Programa PICHI extenderá sus servicios a esa localidad para atender a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria con la enseñanza de los idiomas inglés y francés; además ya trabajan con otros municipios para continuar ampliando la cobertura educativa.