Absuelven a acusada de delito contra la salud

La Colectiva Cereza Chiapas informó que el juez, Tomás Castillo Camacho, dictó sentencia absolutoria a Edelma, una mujer migrante de Guatemala acusada de delitos contra la salud, a través, señalaron, de una detención arbitraria en la que sufrió maltrato.

La organización indicó que el juez argumentó su obligación de impartir justicia con perspectiva de género, por lo que debía prevenir y eliminar la discriminación en razón de este. Además de realizar una interpretación de la norma de manera diferenciada bajo el principio de igualdad, detectando estereotipos.

Análisis

Con dicha perspectiva, el juez analizó cada una de las pruebas, concluyendo que la fiscalía no derribó la presunción de inocencia de la acusada ni logró acreditar los supuestos delitos que la colectiva sostuvo que se le construyeron a Edelma.

La colectiva reconoció el trabajo legal de América Viridiana Funes, quien integró en sus alegatos la forma en la que las autoridades actuaron con estereotipos y discriminación. Por su parte, la organización realizó un acompañamiento psicosocial a Edelma.

Agradecimientos

Del mismo modo, agradecieron a las compañeras del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 5 (Cerss 5), quienes apoyaron a Edelma el mes que estuvo ahí.

Reconocieron también la actuación del Tribunal Superior de Justicia y la garantía de la independencia y el libre criterio del juez, esto, dijeron, a pesar de las presiones que las autoridades ejercieron.