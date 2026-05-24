Absuelven a mujer tras ser acusada por mismo delito

La colectiva Cereza informó que Edelma, una mujer migrante, quien ya había sido absuelta en Chiapas por delitos contra la salud, fue liberada gracias al fallo en su favor por parte de un juez de Mixco, Guatemala.

Según indicó la colectiva, después de que Edelma fuera declarada inocente por los delitos que se adjudicaron en Chiapas, fue detenida nuevamente al ser deportada a Guatemala, su país de origen, “ya que el juez la puso a disposición para aclarar su situación migratoria”.

Sin embargo, señala la agrupación defensora, algunos medios manejaron que la detuvieron ya que se estaba escondiendo de la justicia de su país. “Edelma no estaba escondida, estuvo en prisión cuatro años acusada de estos delitos, por los que ya fue juzgada y declarada inocente”, agregaron.

En Guatemala, Edelma fue acusada del mismo delito del que se le acusó en Chiapas. Ante ello, la colectiva argumentó que no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito.

Señalaron que ante el juez se presentaron la sentencia, la apelación y el hábeas corpus que el colectivo realizó para ella.

Afirmaron que Edelma pronto estará con sus hijas, al mismo tiempo que reclamaron que se limpie la imagen pública de ella por las falsas versiones periodísticas sobre su caso.