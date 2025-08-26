Abuelos, legado de historia y sabiduría: Yamil Melgar

En el marco de la celebración del Día del Abuelo “Corazones que inspiran”, el alcalde Yamil Melgar expresó su felicitación y reconocimiento a las abuelas y abuelos de Tapachula, a quienes consideró como pilares fundamentales de la sociedad y promotores de la unidad familiar.

“En esta administración trabajamos coordinados para escucharlos, protegerlos y darles todo nuestro amor, porque sabemos que nuestros abuelitos son un legado importante de historia, amor y sabiduría”, subrayó.

Celebración

Acompañado por su hija María Paula Melgar Pedrero, el edil agradeció la participación de los clubes Galerías, Cedeco Estación Ferroviaria, ejido Álvaro Obregón, Pobres Unidos y Framboyanes, quienes disfrutaron de los bailes de danzón, comida y momentos de convivencia que se llenaron de alegría para reconocer la entrega, compromiso y legado de quienes han sido pieza clave en el desarrollo de Tapachula.

Por su parte, la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, destacó que la celebración busca honrar y agradecer a cada uno de los abuelitos y abuelitas por su inagotable amor, calidez humana y dedicación incondicional, resaltando su papel en la transmisión de valores que siguen fortaleciendo el tejido social.

Agradecimientos

Finalmente, el integrante del Club Galerías, Alejandro Martínez Espinoza, expresó su agradecimiento por las muestras de cariño y por la importancia que el Gobierno Municipal brinda a las personas adultas mayores, reconociéndolos como una parte esencial en la construcción de la historia de la ciudad.

Al evento asistió la directora de Recursos Humanos del SDIF Municipal, Lorien Melany Vázquez Martínez; el secretario de Servicios Públicos, Paul Muñoz; la directora de Administración, Cintya Mazariegos Orantes; la directora de Atención a Grupos Vulnerables, Paula María López Fujarte; además de otros servidores públicos e invitados especiales.