Abusan de las disculpas públicas

En lugar de reparar el daño, las disculpas públicas corren el riesgo de convertirse en un espectáculo de humillación, así lo advirtió el abogado chiapaneco Manuel de Jesús Cruz Islas, quien además dijo que esta figura jurídica ha sido desvirtuada al aplicarse en conflictos menores que bien pudieron resolverse por otras vías.

Originalmente concebida como una medida para que el Estado o un particular reconozcan su responsabilidad frente a violaciones graves de derechos fundamentales, la disculpa pública busca dignificar a la víctima, restaurar su honra y enviar un mensaje claro de no repetición.

Sin embargo, su uso desmedido en asuntos superficiales o malentendidos termina por trivializar su esencia y confundir a la sociedad.

“Eso no educa a la sociedad, la castiga con un mensaje equivocado sobre lo que significa verdaderamente reparar un daño”, sostiene el especialista.

Sentenció que lejos de fortalecer la confianza ciudadana, estos actos mediáticos pueden desvirtuarla, pues lo que la gente espera son investigaciones serias, combate a la impunidad y respeto al debido proceso, no montajes que aparentan resultados.

Cruz Islas explicó que en casos de verdaderas afectaciones institucionales las víctimas siguen esperando justicia real, y cuestionó el por qué se recurre con tanta facilidad a disculpas públicas en asuntos menores, para él, la proporcionalidad también es un principio de justicia.

Exhortan a su uso adecuado

Por ello, insiste en reservar esta herramienta para violaciones serias a derechos humanos, abusos de poder o actos que hayan lesionado de forma profunda la dignidad de las personas.

“Una institución fuerte no necesita exhibir personas para demostrar trabajo. Necesita profesionalismo, criterio jurídico y resultados verdaderos”, aseguró. Usar la disculpa pública fuera de ese contexto, advirtió, no honra a las víctimas reales, sino que vacía de contenido una conquista del derecho internacional.