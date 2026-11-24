Padres, abuelos, tíos, primos o hermanos, son los agresores más frecuentes en los casos de abuso sexual contra niñas y niños en Chiapas, advirtió la Fundación Karla Velasco, integrada por familias de víctimas de feminicidio, homicidio, desaparición y abuso sexual; señaló que la mayor parte de estas agresiones ocurre dentro del propio núcleo familiar.

Maricruz Velasco Nájera, presidenta de la agrupación, apuntó que se trata de un problema silenciado dentro de los hogares y que tan solo la fundación acompaña siete carpetas de investigación por violencia sexual.

Ocultan los hechos

Explicó que muchas víctimas no denuncian por vergüenza o miedo, lo que provoca que las cifras oficiales no reflejen la realidad y por consiguiente no haya un seguimiento a la atención tanto psicológica ni judicial.

“Cuando una víctima acude sola a una fiscalía, siempre le dan largas, por eso las acompañamos y hacemos presión social para que las atiendan conforme a derecho”, expresó Velasco Nájera.

Llamado

La fundación hace un llamado a las autoridades de las instituciones correspondientes para que se capaciten y se concienticen sobre el trato a las agraviadas para evitar la revictimización durante la integración de las carpetas de investigación.

Velasco Nájera alertó que las regiones con más casos son Altos, Costa y Metropolitana, especialmente Tuxtla Gutiérrez.

Finalmente, recomendó a padres y madres estar atentos al comportamiento de sus hijos y la convivencia dentro del mismo hogar, algunas de las señales que una víctima suele mostrar es estar irritable, aislada o con otros cambios que pueden pasar desapercibidos.