Academia puede ofrecer solución a la migración

El reciente acuerdo firmado entre la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la Universidad Privada de Artes Liberales, Juniata College, con sede en Huntingdon, Pennsylvania, en Estados Unidos, es quizás el más grande esfuerzo académico por comprender y ofrecer rutas de solución a situaciones relevantes, como la migración.

Colaboraciones

Así lo explicó el rector Oswaldo Chacón Rojas quien destacó la importancia del convenio que establece una de las colaboraciones internacionales más significativas, al crear un programa académico especializado en protección internacional que responde a la relevancia geopolítica de Chiapas en materia migratoria.

Sostuvo que el Convenio Específico de Cooperación Académica es vital para la implementación del Diplomado en Protección Internacional: Asilo y Refugio, y fortalece la internacionalización de la oferta educativa universitaria, proyectando un impacto global.

Dijo que, el acuerdo firmado entre la Unach y Dennis Plane, director del Departamento de Política de Juniata College, se caracteriza por su enfoque en protección internacional, asilo y refugio, colaboración académica binacional, dirección a profesionales del sector migratorio y humanitario, y combinación de perspectivas teóricas y prácticas, enriqueciendo la formación especializada.

La institución

Juniata College es una universidad privada estadounidense fundada en 1876, reconocida por sus programas en artes liberales y ciencias políticas, ubicada en Huntingdon, Pennsylvania, aporta prestigio y experiencia a esta alianza.

El rector Oswaldo Chacón Rojas destacó que “esta relación es de las más importantes con las que la Unach cuenta a nivel internacional, por lo que es muy importante aprovecharla de la mejor manera”, compartió.