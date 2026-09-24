Académica responde a Susi Bentzulul

Después de que la escritora Susi Bentzulul denunciara públicamente actos de discriminación por parte de la investigadora María Teresa Garzón, la académica inhabilitada por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) consideró “injustos” los dichos, adjuntando pruebas sobre los señalamientos.

A través de un comunicado, Teresa Garzón recordó que su relación con Bentzulul “fue de amistad y apoyo, por lo menos hasta que me enteré por los medios, en días recientes, de que la había violentado”.

El acercamiento se dio cuando la escritora de San Juan Chamula empezó a estudiar la Maestría en Estudios e Intervención Feministas del Cesmeca. Posteriormente, Teresa Garzón fue su directora de tesis en el doctorado.

En ese momento, menciona Garzón, “nuestra relación no cambió; solo nos alejamos un poco por las condiciones propias del DEIF: es un programa semiescolarizado”.

Aclaraciones

Sobre los señalamientos referentes a la limitación de la actividad literaria de Susi Bentzulul, la académica aclara que “si hubo una advertencia de mi parte, fue que su trabajo literario no se cruzara con las responsabilidades del doctorado, pues ya había perdido un seminario por inasistencia”.

Teresa Garzón detalla que “aunque Susana terminó su tesis en tiempo y forma, no concluyó su artículo”, un requisito de grado en casi todos los doctorados. “Ahí también se le apoyó, pues, haciendo una única excepción, el Comité Académico de Posgrado homologó su obra poética como requisito de grado”.

Al ver eso, Garzón se contactó con Bentzulul para pedirle que corrigiera la situación, ya que aún no había presentado su examen de grado “y esto podía traer graves problemas al Cesmeca”.

De igual forma, Garzón subrayó que hasta el momento no ha recibido una notificación oficial por parte de la Defensoría “sobre alguna queja presentada por Susana u otra estudiante indígena que fue merecedora de una tesis honorífica”.