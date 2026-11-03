Académica universitaria viajará a Guatemala

Luz Helena Horita Pérez, coordinadora de Investigación y Posgrado de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), realizará una estancia académica en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, donde participará en diversas actividades en el marco de la Cátedra de Género y Feminismos.

Distinción

Se dio a conocer que su presencia en el vecino país de Guatemala es un reconocimiento a su trayectoria y experiencia como investigadora.

También constituye una valiosa oportunidad para intercambiar conocimientos y experiencias con profesoras, activistas, editoras, correctoras de textos, escritoras, artistas y periodistas culturales, entre otras mujeres que, desde sus distintos ámbitos de trabajo, contribuyen a visibilizar, reivindicar y difundir los saberes, las experiencias y las aportaciones de las mujeres.

Además fortalece los vínculos académicos internacionales y abre nuevos espacios para el diálogo, la reflexión y la construcción colectiva de conocimientos en torno a los estudios de género y los feminismos.

La universidad dio a conocer que el trabajo de la doctora Luz Helena enorgullece la institución, “representa a la casa de estudios espacios internacionales de reflexión y colaboración”.