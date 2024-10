Acapetahua: alcalde saliente no entregó cuentas

En el municipio costero de Acapetahua, las autoridades locales trabajan con lo poco que les dejó la administración anterior. Cuentan con el esfuerzo de los trabajadores y, en algunos casos, con el apoyo de personas altruistas para atender los principales reclamos, señaló en entrevista el alcalde César Martínez.

Denunció que el edil Gerardo Sánchez, por ejemplo, solo dejó el cascarón de la inconclusa nueva presidencia municipal, con oficinas sin muebles y equipos.

Señaló que el exalcalde incumplió con el proceso de entrega-recepción. “Se fueron por la puerta de atrás, acto de lo que ya tiene conocimiento el órgano de fiscalización superior, la Fiscalía General del Estado y otras instancias que serán los que determinen lo procedente”, dijo.

Sin documentación alguna, la tan anunciada nueva presidencia municipal quedó como un solo cascarón. Faltan lámparas del alumbrado público, por las que se pagaba como si estuvieran en funcionamiento. Más de 50 por ciento del parque vehicular de recolección de basura en ruinas y sin funcionar, pero “ese es el reto, salir adelante”, expuso el entrevistado.

El alcalde expuso que ha implementado el “jueves ciudadano” en el parque central, donde se dialoga, se reciben quejas y peticiones, pero también agradecimientos y buenos deseos de la población que quiere un municipio mejor.

“Con estas acciones no habrá pretextos de que el alcalde desatienda a la ciudadanía, hay personas que viajan desde comunidades lejanas y no es justo que al llegar a la presidencia no encuentren al alcalde, no sean atendidos, porque eso ha ocurrido tradicionalmente y solo los buscan o los reciben en campaña”, dijo.

Dejó en claro que no volteará a ver el pasado porque su objetivo es trabajar por y para el pueblo de Acapetahua, pero lamentó que la autoridad saliente se haya cerrado a entregar cuentas claras, pero sobre todo a dar cumplimiento responsable de la entrega-recepción.

A esta situación, se suma al llamado de los sectores políticos, empresariales y agrícolas de Acapetahua para exigir al gobierno de Chiapas a que llamen a cuentas al exalcalde Gerardo Sánchez Rojas por el supuesto desvío millonarios de recursos y posible enriquecimiento ilícito.