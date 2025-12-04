Accesibilidad e inclusión a personas con discapacidad

Con una marcha que recorrió la avenida Central de la capital, personas con discapacidad, familiares y activistas conmemoraron el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con un llamado a la visibilización y a la acción concreta para garantizar sus derechos.

Karen Herrera Aquino, integrante de la Asociación Chiapaneca de Deportes Sobre Silla de Ruedas y activista social, explicó que el objetivo principal de la movilización fue visibilizar a este sector de la población y dar a conocer sus necesidades urgentes.

Dijo que de acuerdo a las cifras más recientes, en Chiapas hay un aproximado de 278 mil personas con discapacidad, de las cuales cerca de 79 mil 969 viven en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Educación

En el ámbito de la educación, detalló que hace falta una verdadera inclusión, que adapte el material a las necesidades de cada alumno como: discapacidades visuales, auditivas, motrices, intelectuales, de talla baja o psicosociales, estas últimas a menudo rezagadas en la conversación pública.

Transporte

Herrera Aquino denunció la situación diaria de exclusión en el transporte público, frecuentemente niegan el servicio al ver a una persona en silla de ruedas, incluso en servicios por aplicación se cancelan los viajes.

Salud

En materia de salud, destacó la necesidad urgente de contar con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en las unidades médicas, para que las personas sordas puedan comprender diagnósticos y tratamientos.

Asimismo, señaló la importancia de disponer de recetas e información en braille y de utilizar pictogramas para pacientes con discapacidad intelectual, de modo que todos comprendan su estado de salud.

Empleos

La activista celebró que algunas personas con discapacidad cuenten con empleo, sin embargo, expuso que la mayoría aún carece de esa oportunidad.

Hizo un llamado a las empresas para que no solo contraten, sino que también adapten los entornos laborales a las necesidades específicas de sus empleados con discapacidad.