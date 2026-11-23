Ante las limitaciones y complejidades de una infraestructura no diseñada exclusivamente a las personas con alguna limitación de movilidad, la diputada Luz María Castillo propone que este sector y un acompañante entren a los espacios turísticos, culturales, recreativos y naturales de carácter público de manera gratuita.
Afirmó que la discapacidad no solo enfrenta barreras físicas, sino también económicas y sociales, por lo que su propuesta busca que las instituciones públicas y los 125 municipios de Chiapas apliquen este beneficio.
Limitaciones
Castillo, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión, dijo que muchas personas con limitaciones de movilidad no pueden visitar un parque, un museo, una zona arqueológica o una cascada porque no pueden pagar la entrada.
Señaló que el acompañante no debe pagar cuando su presencia sea necesaria para que la persona con discapacidad pueda entrar a estos lugares.
“No estamos hablando de privilegios, estamos hablando de igualdad de oportunidades”, afirmó.
La propuesta también pide mejorar la accesibilidad de los espacios; quitar las barreras físicas y hacer sencillo el trámite para acreditar la limitación y crear un registro estatal de espacios turísticos públicos incluyentes, para que las familias sepan a dónde pueden ir y qué condiciones de acceso encontrarán.
La legisladora local pidió a sus compañeros apoyar la propuesta para que un grupo pueda disfrutar de una zona que antes no podía pagar y para que una persona con discapacidad no tenga que elegir entre cubrir una necesidad básica o divertirse un rato.
“La grandeza de un estado no se mide solamente por sus paisajes, sus monumentos o sus destinos turísticos. La grandeza de un estado también se mide por su capacidad de no dejar a nadie atrás”, concluyó.