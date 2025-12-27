Accidentes aumentan hasta 25 por ciento en diciembre

Diciembre se ha consolidado como el mes con mayores riesgos en las calles y carreteras del país. De acuerdo con estimaciones de Seguros SURA, durante esta temporada los accidentes, robos y siniestros viales presentan incrementos de entre 20 y 25 por ciento, con repuntes mas marcados en días de alta movilidad como jueves, viernes y sábado. Las fechas clave, Navidad y Año Nuevo, concentran los picos mas altos de peligrosidad.

La aseguradora señaló que los factores que agravan la siniestralidad incluyen el consumo de alcohol, la distracción al volante, el exceso de velocidad, el tráfico vacacional y, cada vez más, las condiciones climáticas propias del invierno.

Las cifras del Inegi respaldaron esta alerta: la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas registró 374,949 siniestros viales en 2024, de los cuales 63,920 dejaron personas lesionadas y 4,188 resultaron fatales.

Informe

En este contexto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en 2024 más de 10 mil automovilistas fueron detectados rebasando los límites permitidos de alcohol como parte del programa Conduce Sin Alcohol.

El riesgo aumenta particularmente entre la población joven, el 80 por ciento de los accidentes en este grupo etario están vinculados al consumo de alcohol, uso de drogas y exceso de velocidad.

La compañía destacó la relevancia de la responsabilidad civil, pues en los últimos cinco años ha documentado 73 casos en los que un tercero perdió la vida en accidentes provocados por una persona asegurada.