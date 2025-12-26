Accidentes e incendios en Nochebuena y Navidad

Durante el transcurso de la Nochebuena (24 de diciembre) y el desarrollo de las primeras horas de la Navidad, personal de la Secretaría de Protección Civil (PC) de Tuxtla Gutiérrez brindó un par de servicios como parte de las labores de emergencia.

La información relevante en estas fechas, detalla que entre las seis de la tarde de este miércoles y las siete de la mañana del jueves, ocurrieron accidentes vehiculares y un par de incendios.

Reporte

El primer percance reportado de un motociclista fue en el fraccionamiento Santa Clara; el segundo accidente (con una persona lesionada) ocurrió sobre el barrio San Francisco.

En lo que respecta a los incendios, personal de Protección Civil (PC) también atendió un primer siniestro de pastizal ubicado en la colonia Loma Larga, mientras que el otro (donde se quemó vegetación similar) se localizó en Vida Mejor.

En lo que resta del año, PC mantiene la recomendación a la población usar de manera adecuada las luces navideñas para evitar riesgos.

Recomendaciones

La primera sugerencia es analizar que traiga el sello de la Norma Oficial Mexicana, además de atender las conexiones que marca el producto, revisa que no haya cables pelados.

También se pide a la población no conectar más de tres series juntas, y antes de salir de casa o acostarse es importante desconectar las luces