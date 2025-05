Accidentes e incendios por gas en viviendas

La incidencia en el registro de accidentes e incendios por la explosión de tanques de gas es consecuencia de la falta de prevención y la revisión necesaria de las domésticas y empresariales en el uso de este combustible por parte de propietarios y encargados, expuso en entrevista el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez.

En el marco del curso, “Instalaciones de aprovechamiento de gas LP”, con el que se busca capacitar a los peritos colegiados, expuso que lamentablemente la población y muchas empresas no tiene la cultura de la prevención de accidentes, por lo que son muy pocos los que realizan el mantenimiento preventivo y correctivo de sus tanques estacionarios y tuberías.

Señaló que por ley los comercios y viviendas que usan este combustible doméstico están obligados a realizar revisión de sus instalaciones, sin embargo, no lo hacen, ya que también existe la falta de vigilancia por parte de Protección Civil, que es la autoridad responsable de exigir que se cumpla la normativa.

“Lamentablemente no tenemos la cultura de que hasta que falle, se presente una fuga o un conato de incendios, realizamos una revisión de las instalaciones, pero esto no debe ser así, ya que en seguridad no debe escatimarse recursos”, abundó.

El perito en la materia, René Simón, explicó que de acuerdo con la normativa, los comercios con instalaciones de gas lp deben realizar la revisión preventiva cada año y en el caso de los equipos como válvulas deben ser reemplazadas cada 5 años.