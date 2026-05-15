Accidentes en motocicleta saturan atenciones

Los percances en motocicleta continúan aumentando de manera sostenida en zonas urbanas del país, una tendencia que ya impacta de manera directa en la labor diaria de la Cruz Roja Mexicana. Así lo señaló Eduardo de Agüero, presidente nacional de la institución, quien reconoció que estados como Chiapas enfrentan una alta demanda de servicios de emergencia relacionados con accidentes en este tipo de vehículos.

El funcionario explicó que, además de los motociclistas, también es necesario concientizar a los automovilistas para reducir el número de siniestros y evitar consecuencias graves.

“Lamentablemente es una realidad que estamos viendo en muchos estados de la República, especialmente en las zonas urbanas, donde el uso de motocicletas crece cada vez más”, afirmó.

Aumento de cifras

Destacó que, en la Ciudad de México, los accidentes relacionados con motocicletas y vehículos de movilidad personal, como los patines eléctricos, ya representan cerca del 50 por ciento de los percances viales con lesiones de consideración atendidos en hospitales.

En Chiapas, la Cruz Roja ha reportado un incremento constante en los auxilios por accidentes de motocicleta, sobre todo en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, donde este medio de transporte se ha vuelto cada vez más común.

Los socorristas atienden todos los días lesiones que van desde fracturas hasta traumatismos severos, muchos de ellos asociados al exceso de velocidad, falta de casco o maniobras imprudentes.

Programas humanitarios

Además de la atención prehospitalaria y de emergencias, la Cruz Roja Mexicana opera diversos programas dirigidos a sectores vulnerables.

En este sentido, adelantó que próximamente la institución pondrá en marcha una nueva unidad de salud enfocada en la detección oportuna del cáncer de mama.