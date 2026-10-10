Accidentes viales aumentan 380 % en Tuxtla

Los accidentes de tránsito en Chiapas registraron un fuerte incremento en 2025. Una consulta realizada por Cuarto Poder al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló un total de cuatro mil 465 eventos en la entidad. Cifra que supera los tres mil 253 casos reportados en 2024.

La capital del estado concentra el mayor aumento. Tuxtla Gutiérrez pasó de 357 accidentes en 2024 a mil 736 en 2025. Este repunte representa un crecimiento superior al 380 % en solo un año. La cifra se acerca al máximo histórico de dos mil 712 registrado en 2002.

San Cristóbal de Las Casas muestra una tendencia similar. El municipio De los Altos cerró 2025 con mil 303 accidentes. Esta cifra representa el nivel más alto desde 1997, año en que inicia la serie estadística. En 2024, la ciudad registró 928 eventos. El crecimiento es constante desde 2021, cuando reportó 575 casos.

A la baja

Tapachula presenta un comportamiento distinto. La ciudad fronteriza reportó mil 23 accidentes en 2024. Para 2025, la cifra bajó a 383 casos. Este descenso contrasta con el aumento estatal.

Los datos de años anteriores muestran picos de hasta mil 569 eventos en 2003. El reporte de 2025 podría reflejar un subregistro o una mejora en las condiciones viales.

Otros municipios también reflejan variaciones. Comitán de Domínguez registró 466 accidentes en 2025. Esta cifra es menor a los 586 casos de 2018, pero superior a los 245 de 2014. Cintalapa y Suchiapa mantienen números menores, con 56 y 50 casos respectivamente en 2025.

A nivel nacional, el Inegi contabilizó 380 mil 391 accidentes de tránsito en 2025.