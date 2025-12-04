Acciones concretas para discapacitados en 2026

La señora Sofía Espinosa Abarca, esposa del gobernador, dijo que este primer año de acciones estatales se ha logrado visibilizar a las personas con discapacidades en Chiapas, por lo que el 2026 tiene que ser de consolidación de acciones concretas.

Afirmó en este contexto que el DIF Chiapas tiene garantizada la dotación de herramientas de inclusión como sillas, prótesis, implantes, entre otros, esto en el marco del Primer Encuentro Estatal para Personas con Discapacidad.

Asimismo, dijo que el DIF deberá garantizar esta atención a todo el estado, por ello llamó a la ciudadanía a hacer sus gestiones y señalar cuando no exista atención pertinente.

Dijo también que para el 2026 se llamará a renovar el Consejo Estatal de Discapacidades, para tener representatividad y poder gestionar sus necesidades ante Gobierno del Estado y la Federación.

Autismo

De la misma manera se buscará el cumplimiento de la reforma a la Ley Estatal de Autismo, en beneficio de las personas con esta condición.

Empleo discapacitados

La diputada local, Luz María Castillo Moreno, entregó en este contexto un informe de sus gestiones legislativas y de la iniciativa de reforma para que un porcentaje garantizado en las plantillas de empresas y/o instituciones gubernamentales contraten a personas con discapacidades.

Diálogo

Discapacitados en la zona pidieron mayor celeridad en la entrega de apoyos, se mostraron inconformes por las carencias en áreas de jubilación, retraso en la entrega de prótesis.

En tanto asociaciones de personas sordas, reclamaron la falta de atención de la diputada Luz María, al no sentirse incluidos dentro de los parlamentos a realizarse.