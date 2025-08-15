Acciones conjuntas para prevenir la violencia de genero

Este jueves se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Altos, sostuvo una reunión de trabajo con la directora del Centro Cultural del Carmen en San Cristóbal de Las Casas, dependiente del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), Marina Liana Martínez Romero, para fortalecer las estrategias de prevención de los delitos por violencia de género, fomentando valores humanos de manera coordinada.

La fiscal de Distrito Altos, Claudia Irene Constantino López, y la Directora del Centro Cultural acordaron realizar actividades conjuntas una vez al mes en las instalaciones de la Casa de la Cultura, mediante La Feria de la Mujer Artesana Productora, bajo el lema “Crea, Trabaja y Transforma tu Vida”.

Para ello se dijo se crearán espacios para la exposición y venta de productos elaborados por artesanas; se realizarán ponencias de prevención en el salón de usos múltiples con la participación de la FGE y colectivas feministas de San Cristóbal.

Además se instalará un estand de prevención del delito para informar sobre la aplicación No te Enganches y demás mecanismos de denuncia; así como se abrirá un espacio artístico para la presentación de niñas y adolescentes de pueblos originarios.

El objetivo se presentó en un comunicado para dar a conocer a la población que existen alternativas de recreación a través de la cultura y el arte, así como difundir estos espacios mediante diversos medios, invitando a la ciudadanía a participar activamente.