Acciones preventivas a favor de seguridad de las mujeres

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de dispositivos smartwatch con botón de alerta, enlazados al C5, como parte del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta, dirigidos a estudiantes de la Escuela de Terapia Física del Sistema DIF Estatal. En este marco, destacó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres.

“Me preocupa la seguridad de las mujeres, deseamos que lleguen bien a su casa, que nadie les falte al respeto y nunca se sientan vulnerables. Por eso impulsamos este programa único en el país. Usar este reloj constituye traer el Estado y la autoridad en la mano, porque es una herramienta que brinda apoyo inmediato de las autoridades”, expresó, al enfatizar que en Chiapas se aplica la ley a quienes cometen algún acto contra las mujeres.

Dispositivos tecnológicos

Ramírez Aguilar señaló que su administración impulsa acciones preventivas para que niñas, adolescentes y mujeres vivan en entornos seguros y libres de cualquier forma de violencia. En ese sentido, anunció que estos dispositivos tecnológicos se entregarán en todas las instituciones de Educación Superior, con el objetivo de ampliar la cobertura de beneficiarias. Asimismo, exhortó a las y los jóvenes a cuidarse, evitar conductas de riesgo y contribuir a la construcción de un Chiapas más seguro.

Modernización de espacios

Durante el evento, el gobernador entregó además la nueva infraestructura de este centro educativo, que representó una inversión superior a 53 millones de pesos (mdp). Resaltó que la modernización de los espacios permitirá a estudiantes, docentes y personal directivo desarrollar sus actividades en condiciones óptimas.

Por su parte, Sofía Espinoza Abarca celebró la visita del gobernador Eduardo Ramírez a la Escuela de Terapia Física del Sistema DIF Estatal, un espacio que, dijo, recupera la dignidad de las personas y que hoy fortalece su infraestructura con áreas funcionales y dignas, contribuyendo a la formación integral y al bienestar de las y los estudiantes, y consolidándose como una de las instituciones mejor equipadas del país en su tipo.

Asimismo, subrayó que la entrega de relojes del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta es una estrategia que refleja el compromiso de la Nueva ERA con el cuidado, la protección y el acompañamiento de las mujeres. “Es una forma de decirles que no están solas, que su seguridad importa y proteger su vida es prioridad”, agregó.

Estrategia

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, explicó que el programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta es una estrategia que visibiliza y atiende la seguridad de las mujeres mediante un dispositivo móvil con acceso directo a la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en un perímetro de un kilómetro, lo que permite realizar actividades escolares, laborales, deportivas o recreativas con mayor tranquilidad. Precisó que el smartwatch es de uso personal e intransferible y recordó que, en caso de requerir apoyo, las usuarias pueden comunicarse de manera confidencial a la línea 0-7-9, donde recibirán atención jurídica y psicológica las 24 horas.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, celebró que cada vez más chiapanecas se incorporen al programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta, ya que les brinda acceso inmediato a los servicios de seguridad para recibir auxilio oportuno ante situaciones de riesgo. “Esta herramienta es una parte importante de la gran obra de paz que estamos construyendo en Chiapas, para garantizar que las niñas, adolescentes y mujeres se sientan seguras”, enfatizó.

La coordinadora académica de la Escuela de Terapia Física, Dalia Isabel Chanona Genovés, agradeció al gobierno de Eduardo Ramírez el respaldo brindado a esta institución, tanto en infraestructura como en equipamiento, lo que permitirá fortalecer la formación académica y profesional de las y los estudiantes, así como impulsar la licenciatura en Terapia Ocupacional. Destacó que la entrega de los dispositivos smartwatch es una medida acertada que genera mayor confianza entre la comunidad estudiantil.