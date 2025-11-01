Aceleran trabajos en paso provisional vehicular

Los trabajos de estructuración del puente provisional en la zona media alta de Tapachula se han intensificado ante los reclamos de los productores de café y de los habitantes de las comunidades aledañas.

La ausencia de lluvias ha permitido trabajar durante tres turnos, por lo que consideran que el paso de los primeros vehículos podría estar ocurriendo el próximo lunes.

Los habitantes de comunidades de la zona media alta en la zona de El Edén no tienen comunicación por la vía principal, ya que las fuertes lluvias provocaron que el puente Chapultepec colapsara.

Desde aquel momento únicamente se ha habilitado el paso peatonal, pero para llegar a su destino tienen que utilizar vías alternas incluso rodear hasta el municipio de Huehuetán.

Avances

Los avances en el puente provisional son notables, pues el personal de la constructora encargada ha colocado las estructuras metálicas sobre los cimientos y se espera que los primeros días de la próxima semana ya puedan restablecer el paso vehicular, lo que facilitará el traslado de cosechas de café y otros productos agrícolas.

Si las condiciones climáticas continúan favorables, las más de 60 comunidades volverán a la vida normal.

Una de las habitantes del ejido El Edén, Malvina Barba, dijo que la situación para ella como estudiante se volvió muy difícil durante este casi mes y medio, ya que tenía que transbordar y con ello incrementó el gasto de sus pasajes.