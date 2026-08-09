Aceptable calidad del aire para la ZM

El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) informó que la Zona Metropolitana (ZM) tiene una aceptable calidad del aire, no obstante, en su mapa de monitoreo destacan ventanas de riesgo sobre todo para personas de la tercera edad y con problemas respiratorios.

El reporte para Tuxtla Gutiérrez refiere que el índice de aire y salud, como es la medida del sistema, es aceptable.

Además informa que las partículas contaminantes se encuentran en nivel de riesgo moderado.

Aunque para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años es posible realizar actividades físicas al aire libre, hay que reducir las acciones vigorosas.

En fechas recientes la calidad del aire ha sido mala, por lo que este fin de semana es de oportunidad para el disfrute y el paseo.