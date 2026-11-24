Entre reencuentros y convivencia estudiantil, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, visitó la escuela secundaria federal Licenciado Adolfo López Mateos, en esta ciudad capital, para encabezar una jornada del programa “El Tribunal va a tu Escuela”, una iniciativa que busca acercar la justicia a las juventudes chiapanecas.

Honores

En un ambiente de cercanía y orgullo como egresado de esta institución, el magistrado presidente participó en la ceremonia de Honores a la Bandera, donde fue recibido por el director del plantel, profesor Javier Santiago González Laguna. Como parte de este significativo encuentro, Moreno Guillén saludó a excompañeras y excompañeros de la generación 1985-1988, y destacó que volver a la escuela donde se dieron los primeros pasos de una historia personal y profesional siempre tiene un significado especial, principalmente si se trata de compartir, con las nuevas generaciones, un mensaje de sensibilización en la cultura de paz.

Asimismo, les presentó el programa “El Tribunal va a tu Escuela”, mediante el cual distintas áreas del PJE, acercan a las y los estudiantes conocimientos sobre el funcionamiento del sistema judicial, sus servicios y la importancia de que conozcan los derechos humanos y las vías para resolver los conflictos, con el compromiso de abonar a la formación de generaciones más conscientes y participativas.

Grandes egresados

Durante su mensaje de bienvenida, el director González Laguna compartió con la comunidad estudiantil el orgullo de tener personajes distinguidos que han egresado de esta escuela, como el titular del PJE, a quien hizo entrega de un reconocimiento como exalumno destacado por su trayectoria profesional, así como de su boleta de calificaciones, un gesto que permitió recordar su paso por esta institución, y una playera conmemorativa en reconocimiento a sus años de estudiante.

De igual manera, el exprofesor de esta secundaria, Leodegario Aparicio Morales, envió un mensaje para las y los estudiantes, así como para el exalumnado, enalteciendo la importante labor humanista de egresadas y egresados, como lo es el magistrado presidente, quienes desde sus respectivos encargos continúan impulsando los valores aprendidos en la juventud en esta icónica secundaria, con el compromiso de ser mejores personas cada día.