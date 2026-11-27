Con una amplia participación ciudadana, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó en el parque Central de Tapilula la presentación del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, en un espacio de escucha y atención directa a las necesidades de la población.

Durante esta jornada, donde estuvo acompañado del alcalde de Tapilula, Rosemberg Díaz Utrilla, el magistrado presidente destacó el impacto de la labor de las y los impartidores de justicia en la vida cotidiana, y la importancia de que la gente conozca sus funciones; por ello, juezas, jueces, magistradas y magistrados deben salir de sus oficinas y acercarse a la ciudadanía con la visión permanente de ejercer el servicio con humanismo, y combatir la histórica frialdad institucional, evitando además, la revictimización de las personas usuarias en su búsqueda de justicia.

Mecanismos

Asimismo, advirtió que la falta de soluciones pacíficas y justas puede escalar conflictos comunitarios y vulnerar la paz social, e invitó a la ciudadanía a hacer uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, como la mediación y la conciliación, a través del personal certificado, fortaleciendo la convivencia comunitaria y el tejido social. De igual manera, presentó a las y los integrantes de la familia judicial que lo acompañaron en este encuentro, para que, a través del módulo de atención instalado, las y los presentes recibieran información y asesoría directamente de las personas juzgadoras y defensoras públicas.

Por su parte, Díaz Utrilla agradeció la presencia del magistrado presidente y reconoció su disposición para generar espacios de comunicación directa entre la comunidad y las autoridades. Asimismo, destacó el valor de que estos encuentros lleguen a las familias tapilultecas, bajo una visión humanista que privilegia la escucha y la atención a las necesidades particulares de la población.

Justicia humanista

En este ejercicio de acercamiento también participaron la representante del barrio San Felipe, Olga Reyna González Velázquez; y del barrio San Judas Tadeo, Erika Marcela Alcaraz Jiménez, quienes expresaron su agradecimiento por la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento de las instituciones judiciales y resolver inquietudes, añadiendo que en Tapilula, cuenta con muchas amigas y amigos dispuestos a colaborar por un Chiapas con justicia humanista.

Asimismo, se contó con la asistencia del presidente municipal de Pantepec, Osmar Willian Velasco García, integrantes del Ayuntamiento de Tapilula, comisariados ejidales, agentes municipales, representantes de los sectores productivos y sociales de las diferentes comunidades de dicho municipio.