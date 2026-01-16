Acerca Moreno la justicia a Reforma y Pichucalco

Con el firme propósito de construir una justicia más humana y accesible, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó una jornada del programa “Acercando la Justicia al Pueblo” en los municipios de Reforma y Pichucalco, donde cientos de ciudadanas y ciudadanos participaron en un ejercicio de diálogo directo y transparente.

Iniciando la gira de trabajo desde la plaza cívica de Reforma, acompañado por el presidente municipal, Pedro Ramírez Ramos, Moreno Guillén destacó la importancia de fortalecer el acceso a la justicia con perspectiva humanista y de género, así como de impulsar nuevos espacios físicos de atención, creando y modernizando infraestructura, con servicios sensibles, oportunos y especializados para toda la población, acordes a las reformas en materia de justicia, dentro de este nuevo Chiapas con paz y seguridad.

Durante el encuentro participaron la representante de las Mujeres de Reforma, Estela Ruiz Soberano y en representación de la sociedad civil, Francisco Ruiz, ellos reconocieron esta iniciativa, al ser el primer magistrado presidente que materializa un acercamiento con la población, y coincidieron en la relevancia de escuchar y atender las necesidades específicas de la Región Norte, cuyas dinámicas sociales y familiares requieren respuestas acordes a su contexto, para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Pichucalco

Como parte de esta agenda de trabajo regional, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén también sostuvo un diálogo ciudadano en el municipio de Pichucalco, sede del distrito judicial, donde presentó el programa “Acercando la Justicia al Pueblo” en las instalaciones de la Presidencia Municipal, acompañado por el alcalde Andrés Carballo Córdova.

La jornada reunió a habitantes, representantes sociales y civiles, así como autoridades municipales, quienes coincidieron en que este modelo de cercanía reduce barreras institucionales, fortalece la atención y contribuye a recuperar la confianza ciudadana.

En Pichucalco, Moreno Guillén reafirmó que este programa beneficiará a todos los municipios, comunidades y pueblos de Chiapas, sin distingos, porque una justicia verdaderamente humana, abierta y accesible se construye escuchando a las y los chiapanecos.

Al concluir ambos encuentros, el magistrado presidente presentó a magistradas, magistrados, juezas, jueces y defensoras y defensores públicos del distrito judicial, quienes participaron en una sesión de preguntas y respuestas con la población.

Además, Moreno Guillén atendió directamente inquietudes y comentarios para fortalecer el programa, y reiteró que la justicia no se detendrá, enfatizando que cada servidora y servidor judicial continuará trabajando con ética, empatía y responsabilidad en todos los rincones de Chiapas, escuchando a la gente y respondiendo a sus necesidades.