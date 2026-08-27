Acercan a emprendedoras a la economía formal

El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) de Chiapas presentó el programa Fortaleza, el cual busca, mediante módulos de capacitación, que las emprendedoras accedan a la profesionalización y puedan ingresar a la economía formal.

Elvia Jaimes García, presidenta nacional del consejo, explicó que este proyecto se lleva a cabo a nivel nacional en los 20 estados donde tienen presencia, y consiste en capacitar a las mujeres emprendedoras para darles la oportunidad de crecer e integrarlas en las cadenas de proveeduría de otras empresas.

Señaló que este programa, creado hace más de ocho años, incluye la participación de empresas nacionales y transnacionales para acercar a las mujeres las capacitaciones que les permitan tener mejores oportunidades, crecimiento económico y visibilizar el trabajo femenino.

También se impulsarán aspectos como la conexión con otras empresarias, el acceso a herramientas para crecer y el logro de la independencia económica con una visión de futuro.

La fusión a nivel nacional tiene como objetivo que más chiapanecas puedan ofrecer sus productos en estados vecinos, e incluso en el centro y norte del país.

Recordaron que en Chiapas, el 70 por ciento de la economía proviene de la informalidad, por lo que este tipo de impulsos abre una oportunidad para transitar hacia la formalidad en el emprendimiento de mujeres.

El programa Fortaleza consta de ocho módulos virtuales, con una duración de tres meses, e incluirá la participación de integrantes de Chihuahua y Mérida.

Viridiana Camacho, responsable del programa, reveló que esta es la primera capacitación e invitó a las emprendedoras chiapanecas a unirse.

Indicó que, para quienes no cuenten con la capacidad de solventar el costo de dos mil pesos correspondiente a las capacitaciones, se otorgarán becas.