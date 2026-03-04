Acercan estrategia contra incendios a zonas críticas

Ante la inminente temporada de estiaje 2026, el Gobierno de Chiapas activó desde diciembre del año pasado un operativo preventivo enfocado en las regiones con mayor historial de siniestros.

Dicha estrategia incluyó la apertura de brechas cortafuego y el manejo de cuencas, planeación que busca romper la estadística y evitar que la sequía se traduzca en incendios que puedan provocar una devastación ambiental.

Trabajo de campo

En un despliegue coordinado con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), las autoridades han priorizado el trabajo de campo en Villaflores, un municipio considerado como “punto rojo” en el mapa estatal por la alta incidencia de hectáreas afectadas en años anteriores.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se han realizado reuniones directas con comisariados ejidales, agentes municipales y ganaderos de la zona para construir un frente común.

El objetivo es consolidar una campaña de concientización bajo el lema de “no quema” que convierta a los productores en los primeros guardianes del ecosistema.

Uso del fuego

La estrategia también incluye el llamado a erradicar el uso del fuego en las labores agrícolas y ganaderas, previo a que el calor y la sequía hagan lo suyo.

Tras ocupar el segundo lugar nacional por daños en 2024, Chiapas logró una reducción significativa al salir del “top 10” y ubicarse en la posición 12 al cierre de 2025, mantener y mejorar esa tendencia es la meta de este 2026.

Finalmente, las autoridades han insistido en que el trabajo conjunto entre la sociedad y el gobierno es la única vía para mitigar el impacto ambiental, asegurando que la temporada de sequía transcurra con el menor daño posible para los recursos naturales de Chiapas.