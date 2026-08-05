Acercan la Jornada del Humanismo a Tuxtla

Como parte de las acciones de la Nueva ERA de transformación humanista, el secretario del Humanismo, Paco Chacón, encabezó la Jornada del Humanismo en el domo del parque de Terán, donde acercó servicios públicos gratuitos a las y los habitantes de esta zona de la capital.

Durante la jornada, destacó que mantener un gobierno cercano a la gente permite atender de manera directa las necesidades de las familias y fortalecer el trabajo en territorio. Asimismo, reiteró que estos espacios reflejan el compromiso de cumplir con la palabra y acercar servicios y programas a quienes más los necesitan.

Paco Chacón señaló que la Secretaría del Humanismo continuará llevando programas y servicios a las colonias de Tuxtla, acercando oportunidades y apoyos que contribuyan al bienestar de la población, en congruencia con la visión humanista que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez.

En esta edición, las familias pudieron acceder gratuitamente a consultas médicas, análisis clínicos y medicamentos, lentes para niñas, niños y personas adultas, servicios de belleza para mamás, vacunación para perros y gatos, Conecta Chiapas, así como módulos de Liconsa, Banco de Alimentos, bolsa de trabajo y otros servicios institucionales.

Con estas acciones, la Secretaría del Humanismo reafirma su compromiso de seguir construyendo un gobierno cercano, que escucha y atiende a las familias chiapanecas mediante servicios que generan beneficios directos en sus comunidades.