Acercan la justicia a comunidades de Palenque

Con la convicción de que escuchar las distintas voces es indispensable para proteger los derechos y brindar el correcto acceso a la justicia a la población usuaria, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó en Palenque una jornada de “Acercando la Justicia al Pueblo”, que reunió a ciudadanía, autoridades y personas juzgadoras en un diálogo abierto sobre la impartición de justicia en esta región de importante diversidad social.

Desde esta tierra de profunda identidad histórica, el Centro de Convenciones Michol fue la sede donde el titular de la casa de la justicia chiapaneca manifestó su beneplácito por encontrarse en un sitio tan simbólico y lleno de identidad para reafirmar que la cercanía institucional adquiere verdadero sentido cuando se permite escuchar antes de tomar decisiones y comprender el contexto en el que viven las personas. “Estos ejercicios nos permiten conocer de primera mano qué piensa la sociedad de nuestro quehacer, y a ustedes les permite externar todas sus dudas, acerca de la necesidad de justicia”, señaló.

Visibilización

Del mismo modo, luego de brindar un saludo en tseltal, Moreno Guillén señaló la importancia de visibilizar la labor de las y los jueces, quienes con su trabajo brindan cohesión a la sociedad, para que la vida cotidiana tenga un orden y pueda desarrollarse una convivencia en paz. Además, destacó la necesidad de reforzar el servicio judicial con más y mejor personal en los distritos clave, como Palenque, al ser cabecera de distrito, esto desde su visión de buscar que el quehacer jurisdiccional tenga presente que detrás de cada expediente existen historias, familias y circunstancias particulares que requieren respuestas apegadas a derecho, pero también sensibles a las distintas realidades sociales.

Durante el encuentro, el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, agradeció la presencia del magistrado presidente en esa ciudad, así como su cercanía y el ser abierto para trabajar con la sensibilidad de las políticas públicas del gobierno humanista en la entidad, como un servidor que está al lado de la gente, escuchando de viva voz las causas que les aquejan como ciudadanía.

Asimismo, la representante de la colonia Santo Domingo, Melina de la Cruz de los Santos; el representante de la sociedad civil, Felipe Peñate Montejo, y el representante de la comunidad Santa Cruz, Gerardo Demeza Moreno, compartieron mensajes de reconocimiento y agradecimiento por estas acciones que permiten que las personas juzgadoras conozcan las distintas realidades, dejar un poco la “verticalidad” y trabajar más en la “horizontalidad” con el gobierno, de igual manera, como comunidad de choles y tsotsiles, avanzar en las transformaciones sociales desde cada contexto, para favorecer una relación más accesible entre sociedad y Poder Judicial, sabiendo que serán tratados con respeto y dignidad.

Módulo de Atención

Magistradas, magistrados, juezas, jueces y personal de la Defensoría Pública participaron en este espacio, respondiendo preguntas y brindando asesorías a las personas usuarias que se acercaron al Módulo de Atención, en seguimiento a las instrucciones del magistrado presidente, de servir a las y los ciudadanos, en un contacto directo y respetuoso que permite advertir las condiciones que pueden generar una situación particular de vulnerabilidad y que éstas sean consideradas en el acceso efectivo a la justicia.

Con estas acciones, “Acercando la Justicia al Pueblo” continúa recorriendo Chiapas no solamente para informar del quehacer del Poder Judicial, sino para escuchar de primera mano la experiencia ciudadana. Porque cuando las personas pueden mirar de frente a sus juzgadoras y juzgadores y encontrar una institución dispuesta a escuchar, también se construye una cultura de paz.