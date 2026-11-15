Acercan servicios de salud y orientación jurídica

Con el propósito de reducir las barreras de acceso a los servicios de salud y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, se realizó la jornada “Frontera Digna: Derechos en Movimiento”, en la pérgola del parque Central de Tapachula.

La actividad fue organizada por la Secretaría de la Frontera Sur, a través de la Subsecretaría de Movilidad Humana, con la participación de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida A.C. (Umalcs).

Durante la jornada se brindaron servicios gratuitos dirigidos a niñas, niños, adolescentes y personas adultas, entre los que destacaron atención médica, vacunación, planificación familiar, educación sexual integral y orientación jurídica especializada en materia migratoria.

Como parte de las acciones de prevención, también se realizaron pruebas rápidas para la detección delVIH, sífilis y hepatitis C, además de entregar kits con condones y lubricantes, así como información sobre el acceso a servicios y derechos, independientemente de la nacionalidad o condición migratoria de las personas.

A través de actividades participativas y dinámicas, las y los asistentes abordaron temas relacionados con el cuidado de la salud, prevención de enfermedades, diversidad sexual y de género, inclusión y no discriminación.

En estas acciones colaboraron el IMSS Bienestar, la Clínica Jurídica de la Unach, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), la Iniciativa de Salud Humanitaria en la Frontera (ISHF), Proyecto Faro y Umalcs.