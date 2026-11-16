Aclaran detención de mujer y su bebé

Rosa Díaz Santiz aclaró que no fue encarcelada junto con su bebé de dos meses, aunque confirmó que su esposo y su hija sí fueron ingresados a la cárcel comunitaria de San Juan Chamula el jueves 12 de noviembre.

Castigos

Manifestó que su conyugue Mariano Gómez Gómez, permaneció en la celda desde las 09:00 hasta las 15:30 horas, mientras que su hija Luisa Gómez Díaz, fue sancionada inicialmente con realizar labores de limpieza en el lugar y posteriormente permaneció encerrada aproximadamente una hora.

La mujer aseguró que su hija tiene una bebé de dos meses de edad, quien se encontraba bajo su cuidado al momento de tomarse la fotografía que posteriormente circuló en las redes sociales, situación que habría dado origen a la versión de que ella también había sido encarcelada con la menor.

Declaración

Según su testimonio, la liberación de su hija ocurrió después de la intervención de dos mayoles, quienes acudieron a dialogar con representantes de los Tres Barrios sobre la actuación del juez de Paz y Conciliación Indígena.

Rosa Díaz mencionó que el conflicto tiene su origen en problemas maritales entre su hija y su expareja, identificado únicamente como Luis.