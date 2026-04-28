Aclaran vecinos presunta extorsión en ANP

Después de que se viralizara un video donde presuntamente vecinos del parque El Encuentro realizan cobros ilegales de 50 pesos, el representante del fraccionamiento La Cañada, Omar Ortiz Rodríguez, aclaró la situación, indicando que la persona encargada de compartir el material ha sido señalada como agresor por parte de los habitantes.

El domingo, vecinos del fraccionamiento -que ha expresado en cabildo su intención de ser reconocida como ecológica- realizaron actos de reforestación con árboles donados por el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Omar Ortiz explicó que los habitantes fueron engañados por los vendedores, quienes ofrecieron terrenos en un área protegida. Ellos, dijeron, les mostraron escrituras que no eran legales, “ya que ese predio no se podía lotificar”.

La problemática, puntualizó el representante, empieza a partir de los contenedores de basura que los vecinos gestionaron con el municipio, mismos que han empezado a llenarse de forma anormal, esto porque personas externas a la colonia llegan en camionetas con basura.