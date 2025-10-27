Acnur capacita a oficiales del Registro Civil

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) brindó capacitación a oficiales del Registro Civil para que estos conozcan los procesos de atención a niñas y niños nacidos en México, hijos de padres refugiados y/o solicitantes de asilo.

En la capacitación participaron oficiales de los municipios de Tapachula, Huixtla, Cacahoatán, Unión Juárez, Frontera Hidalgo, Metapa, Suchiate y otros municipios de las regiones Costa, Soconusco y Sierra.

Se dijo que en la franja fronteriza a diario nacen hijos de personas extranjeras, quienes también tienen derecho a la identidad y a la protección internacional.

“El objetivo es que los funcionarios conozcan los documentos y marcos legales que respaldan a las personas refugiadas, pues muchos menores nacen en México de padres extranjeros y necesitan contar con un acta de nacimiento para acceder a educación, salud y otros derechos”, se indicó.

Además, también se están dando matrimonios entre mexicanos y extranjeros que necesitan formalizarse legalmente y todo ello se efectúa en el Registro Civil, de ahí que los titulares de estas oficinas conozcan el tema.