Acompaña Mario Guillén a líder nacional de Morena

El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén, acompañó a la líder nacional María Luisa Alcalde Luján a la reunión de Coordinación de Comités Seccionales, en donde destacó el compromiso de las y los chiapanecos por la transformación, prueba de ello es el fortalecimiento interno.

“Cada comité refleja el compromiso de miles de chiapanecas y chiapanecos que creen en la transformación. Vamos avanzando con paso firme, fortaleciendo la organización desde lo local y construyendo, entre todas y todos, un país más justo y solidario”, manifestó.

El morenista aplaudió la visita de Alcalde Luján, a quien acompañó a una rueda de prensa, junto con el Comité Ejecutivo Nacional y Estatal.

Posteriormente, participó en la Reunión de Coordinación de Comités Seccionales, en donde se revisaron avances en la organización territorial de Morena en Chiapas.

Mario Guillén explicó que hasta ahora se han realizado 2 mil 268 asambleas, de las cuales mil 155 ya se han constituido formalmente como comités seccionales, lo que representa el 51 por ciento del total de las secciones electorales del estado.