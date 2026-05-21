Acompaña Sasil de León a ERA en entrega de obras

La senadora Sasil de León acompañó al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar a la entrega de aulas escolares en Rincón Chamula, además de la inauguración de Centros Libres, en beneficio de la justicia hacia las mujeres y finalmente la ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica.

En esta intensa gira, coincidió con el mandatario estatal al señalar que desde el trabajo conjunto es posible cambiar los indicadores de marginación en Chiapas, y estas acciones son muestra de ello.

La senadora expuso que la apuesta por mejorar las condiciones de acceso a la educación, infraestructura pública, así como seguridad y justicia para las mujeres, es un acierto del mandatario estatal, a quien reconoció su visión de progreso. Estos factores inciden transversalmente en el mejoramiento de la calidad de vida de todas y todos los chiapanecos.

Proyecto de nación

Asimismo, dijo que esta visión está alineada al proyecto de nación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, quien busca generar las condiciones de desarrollo para todo el pueblo de México, además de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En este contexto, Chiapas es de vital importancia, pues es una referencia del trabajo conjunto entre Federación, Gobierno estatal y el impulso del Poder Legislativo Federal para mover los indicadores y restituir el tejido social y la esperanza de un mejor futuro.

Este tipo de actos, dijo Sasil de León, evidencian la grandeza de Chiapas, un lugar que ya tiene rumbo definido y por el cual, desde el Senado de la República trabaja para ofrecer las condiciones de idoneidad para su desarrollo.