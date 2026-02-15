Acompaña Yamil Melgar a ERA en carrera con causa

En un marco de unidad y compromiso social, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, acompañó al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, en la 2ª Carrera “Para el Amor no hay Obstáculos”, evento deportivo y con causa, coordinado por la líder juvenil Yazz Ramírez con el objetivo de recaudar apoyos para niñas y niños que enfrentan la lucha contra el cáncer.

Acompañado por su esposa, la presidenta del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, así como por sus hijas.

“Participamos con profunda alegría en esta gran celebración que nos recuerda que, cuando nos unimos por una causa noble, no existen barreras que no podamos superar”, expresó el edil.

Durante el desarrollo de la actividad, Yamil Melgar expuso que en esta nueva ERA del humanismo, la solidaridad es un concepto que se manifiesta a través de acciones concretas que transforman la realidad de quienes más lo necesitan.

Durante la jornada deportiva, que contó con la entusiasta participación de regidores, servidores públicos y cientos de familias tapachultecas, el alcalde aseveró que refleja el espíritu generoso de una ciudadanía que se suma con determinación a los llamados que buscan llevar esperanza y salud a la niñez chiapaneca.