Acompañan a menores con cáncer en el HGZ

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, a través del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera” de Tapachula, realizó una jornada para promover el programa “Tú eres magia”, estrategia de acompañamiento socioemocional dirigida a niñas, niños y adolescentes con cáncer que reciben atención en el Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (OncoCREAN).

Esta iniciativa, impulsada por el IMSS a nivel nacional y replicada de forma estatal, tiene como propósito brindar apoyo emocional a las y los pacientes desde el diagnóstico y durante su tratamiento, así como fortalecer la participación de madres, padres y personas cuidadoras para favorecer el bienestar y el apego terapéutico.

Programa

La titular de la Jefatura de Trabajo Social del HGZ No. 1, María Luisa Sánchez Vargas, destacó que el programa busca crear espacios más cálidos y humanos dentro del hospital, donde las niñas, niños y adolescentes encuentren confianza y esperanza durante su proceso de atención.

Asimismo, señaló que las actividades contribuyen a fortalecer la resiliencia de las familias y ofrecen herramientas para afrontar el tratamiento desde una perspectiva positiva y cercana.

Por su parte, la trabajadora social y responsable del programa “Tú eres Magia” en el HGZ No. 1, Dolly Mabel Bermúdez Nolasco, explicó que integra estrategias de acompañamiento psicoemocional y acciones orientadas a generar un ambiente amigable para las y los pacientes, con el propósito de brindar herramientas para favorecer su bienestar emocional durante la atención médica.

Coordinación

Agregó que el trabajo coordinado entre el personal de Trabajo Social, el equipo multidisciplinario de salud y las familias permite brindar una atención integral y reconocer el aspecto emocional como parte importante del proceso de atención.

Con acciones como “Tú eres Magia”, el IMSS en Chiapas fortalece el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus familias, mediante espacios que favorecen la confianza y la esperanza durante su atención.